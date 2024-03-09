Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıldığı tespit edilen 138 kişinin ifadeleri doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması için Denizli, İstanbul, Aydın ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Denizli merkezli 4 ilde, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinden 10'u tutuklandı.

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