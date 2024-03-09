Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Denizli merkezli 4 ilde, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinden 10'u tutuklandı.
Denizli merkezli 4 ilde, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıldığı tespit edilen 138 kişinin ifadeleri doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması için Denizli, İstanbul, Aydın ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
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