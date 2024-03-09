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        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi tutuklandı

        Denizli merkezli 4 ilde, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:10
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        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi tutuklandı
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        Denizli merkezli 4 ilde, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıldığı tespit edilen 138 kişinin ifadeleri doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması için Denizli, İstanbul, Aydın ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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