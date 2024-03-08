Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu öldü

DENİZLİ'deRukiye Kasap (45) ile oğlu Şevket Yavuz Üstüner (16), kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1478/3 Sokak'ta oturan ve sabah işe gitmek için uyanan Hüseyin Hamza Üstüner (18), sobanın bulunduğu odada uyuyan annesi Rukiye Kasap ile kardeşi Şevket Yavuz Üstüner'i uyandırmak istedi. Üstüner, ikisinin de uyanmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Üstüner, odadaki yoğun koku nedeniyle evden dışarı çıktı. İhbarla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eşinden bir süre önce boşanan Rukiye Kasap ile oğlu Şevket Yavuz Üstüner'in kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Cenazeler, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.