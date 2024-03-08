Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, gece müzeciliği projesi kapsamında ışıklandırıldı

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve ‘beyaz cennet’ olarak adlandırılan Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gece müzeciliği projesi kapsamında ışıklandırıldı. Beyaz travertenler, antik tiyatro ve cehennem kapısının renkli ışıklarla donatılması antik kentte doyumsuz manzara oluştururken, gece müzeciliğinin tanıtımı da yapıldı. Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, Efes'ten sonra gece aydınlatılması yapılan ikinci ören yeri oldu.

Yaz ve kış ayları olmak üzere 12 ay boyunca yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, dünyada eşi benzeri olmayan Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gece müzeciliği projesi kapsamında, ören yerini işleten firma tarafından ışıklandırıldı. Beyaz travertenler renkli ışıklarla donatılırken, 1800 yıllık antik tiyatro ve antik dönemde ‘ölüler ülkesine geçiş kapısı’ olarak bilenen Hades'in Cehennem Kapısı da proje kapsamında yapılan çalışmalarla ışıklandırıldı. Projenin tamamlanmasının ardından Pamukkale Hierapolis Gece Müzeciliğinin tanıtımı da yapıldı. 1800 yıllık Antik Tiyatroda yapılan tanıtıma Denizli Valisi Ömer Faruk Şimşek, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Kültür Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ve davetliler katıldı.

‘EFES’TEN SONRA GECE AYDINLATILMASI YAPILAN İKİNCİ ÖREN YERİ’

Tanıtım toplantısında konuşan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı, Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Hierapolis Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Koordinatörü Prof. Dr. Celal Şimşek, doğal traverten alanlarıyla, arkeolojik güzelliklerin kaynaştığı böyle bir mekanın olmadığını belirterek, "Efes'ten sonra gece aydınlatılması yapılan ikinci bir ören yeri burası. Tabii ki bu coğrafya çok sıcak bir coğrafya. Bu güzelliği görmek için gelenler, özellikle de sıcak akşamlarda serin olarak buralara gelecek olan ziyaretçiler turizmin bir üst düzeyine aktarılmasını da sağlayacaktır. Geniş bir ekiple yılın 12 ayına yayılacak şekilde Hierapolis'te kazı ve restorasyon çalışmasına başlayacağız." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Turan Veli Akyol, bakanlığın özellikle üzerinde durduğu gece müzeciliği projesinin turizm sezonunun açılmasıyla başlayacağını belirterek, "Burada yerli ve yabancı turistler, acentelerin getirdiği gruplar gece müzeciliğinin hizmetine başlayacak. Özellikle travertenlerde turistler, UNESCO harikası eşsiz ve doğal güzelliklerin gece deneyimlemesini yaşayacaklar. Yaz aylarında gündüz sıcakta gezmekte sıkıntı yaşayacak olanlar gece de dünya harikası Pamukkale'yi gezebilecek. Turistler burada Cehennem Kapısı, Antik Tiyatroda ve travertenlerde gece de eşsiz güzelliğin tadına varacaklar. Denizli'deki turist konaklama miktarına bu projenin büyük katkısı da olacaktır" ifadesini kullandı.

Ören yerini gezmeye gelen Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Burçin Kırlar Can ise "Doğal olan ve UNESCO listesinde yer alan Pamukkale'nin korunması gerekli ve kıymetinin bilinmesi çok önemli. Yaz aylarında gündüz vakti antik kenti gezmek isteyenler için bu proje çok önemli, yaş ortalaması yüksek olan turistler için gece müzeciliği alternatif yaratacaktır" diye konuştu.

IŞIKLANDIRILAN CEHENNEM KAPISI DA GEZİLEBİLİCEK

Milattan önce 2'nci yüzyılda, Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve 'kutsal şehir' anlamına gelen Hierapolis Antik Kenti'nde, Prof. Francesco D'Andria başkanlığındaki İtalyan kazı ekibi, 2013 yılında bölgenin geçmişine ışık tutan bir yapıyı keşfetti. D'Andria ve ekibi, antik dünyada 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak kabul edilen Plütonyum'u (Cehennem Kapısı) ve Pamukkale traverten havuzlarının oluşmasını sağlayan termal suların orijinal kaynaklarından birini buldu. Cehennem Kapısı, keşfedilmesinin ardından zehirli gaz yaydığı gerekçesiyle ziyaretçilerin güvenliği için kapatıldı ve kazı çalışmalarına başlandı. Araştırmaların ardından gizemi çözülen Cehennem Kapısı'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Önemli bir kısmı ayağa kaldırılan yapıya, yer altı tanrısı Hades ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos'un heykeli de yerleştirildi.

ZİYARETÇİLER GECE 1800 YILLIK ANTİK TİYATROYU DA GEZEBİLECEK

Hierapolis Antik Tiyatrosu, Roma Dönemi'nden kalma en başarılı barok stil eserlerden biri olarak biliniyor. 1800 yıllık bir geçmişe sahip olan antik tiyatro, Yunancada 'Kutsal Şehir' anlamına gelen Hierapolis Antik Kenti'nin sınırları içerisinde yer alıyor. Mimari özellikleri, dekorasyonu ve kabartmalarıyla adeta bir açık hava müzesi olan antik tiyatroda, tiyatronun inşasında da büyük bir rolü olan Roma İmparatoru Septimius Severus ve eşi Julia'ya ait kabartmalar gibi pek çok önemli eser turistlerin büyük ilgisini çekiyor.