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        Haberler Gündem Uyuyan köpeği aracıyla ezerek öldüren taksici, yoluna devam etti; o anlar kamerada - Güncel haberler

        Uyuyan köpeği aracıyla ezerek öldüren taksici, yoluna devam etti; o anlar kamerada

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 56 yaşındaki taksi şoförü Ü.A. yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçip, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Tekerin üzerinden geçtiği köpek götürüldüğü veterinerde ölürken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ü.A.'ya 7 bin 216 TL idari para cezası uygulanıp, hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 01:25 Güncelleme: 08.03.2024 - 01:25
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        Taksici uyuyan köpeği aracıyla ezerek öldürdü
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        Olay, saat 14.30 sıralarında Haydar Çavuş Mahallesi, Terziler Caddesi’nde meydana geldi. Günaydın Mahallesi’nden Ali Hikmet Paşa istikametine ilerleyen Ü.A. yönetimindeki taksi, cadde üzerinde yatan köpeğin üzerinden geçti.

        Aracın ön tekerleriyle köpeği ezdiğini fark ederek kısa bir süre duran sürücü, ardından yoluna devam ederek acı içinde yatan köpeği bu kez de arka tekeriyle ezdi. Olayı gören çevredekiler yaralı köpeğin yardımına koşarken, durumu Bandırma Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekiplerce olay yerinde ilk müdahalesi yapılan köpek, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne götürüldü. Sağ arka ayağında felç, kalçasında kırıklar ve iç kanaması olduğu belirlenen köpek, veteriner ekiplerince yapılan bütün müdahalelere rağmen öldü.

        HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI, PARA CEZASI UYGULANDI

        Polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında taksici Ü.A. hakkında 5199 sayılı 'Hayvanları koruma kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatılırken, 7 bin 216 TL de idari para cezası uygulandı.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; taksicinin yolda yatan köpeği görerek yavaşladığı, ardından araçla üzerinden geçtiği, sürücünün ön tekerleriyle ezdiği köpeği fark ederek bir an durduğu, daha sonra ise yoluna devam ettiği ve köpeğin acı içinde yolun kenarına kaçtığı anlar yer aldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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