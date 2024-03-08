Uyuyan köpeği aracıyla ezerek öldüren taksici, yoluna devam etti; o anlar kamerada

Olay, saat 14.30 sıralarında Haydar Çavuş Mahallesi, Terziler Caddesi’nde meydana geldi. Günaydın Mahallesi’nden Ali Hikmet Paşa istikametine ilerleyen Ü.A. yönetimindeki taksi, cadde üzerinde yatan köpeğin üzerinden geçti.

Aracın ön tekerleriyle köpeği ezdiğini fark ederek kısa bir süre duran sürücü, ardından yoluna devam ederek acı içinde yatan köpeği bu kez de arka tekeriyle ezdi. Olayı gören çevredekiler yaralı köpeğin yardımına koşarken, durumu Bandırma Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekiplerce olay yerinde ilk müdahalesi yapılan köpek, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne götürüldü. Sağ arka ayağında felç, kalçasında kırıklar ve iç kanaması olduğu belirlenen köpek, veteriner ekiplerince yapılan bütün müdahalelere rağmen öldü.

HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI, PARA CEZASI UYGULANDI Polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında taksici Ü.A. hakkında 5199 sayılı 'Hayvanları koruma kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatılırken, 7 bin 216 TL de idari para cezası uygulandı.