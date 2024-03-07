Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Topraklık Mahallesi'ndeki binada yalnız yaşayan Süreyya Ata'nın (72), dairesinden kötü kokular alan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis, Ata'yı hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekibi, Ata'nın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.
Ata'nın cenazesi itfaiye tarafından merdivenle binadan indirildi.
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