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        Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 18:30 Güncelleme: 07.03.2024 - 20:18
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        Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Topraklık Mahallesi'ndeki binada yalnız yaşayan Süreyya Ata'nın (72), dairesinden kötü kokular alan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

        Çilingir yardımıyla eve giren polis, Ata'yı hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekibi, Ata'nın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ata'nın cenazesi itfaiye tarafından merdivenle binadan indirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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