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        Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinin bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:03 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:14
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        Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinin bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. (24), M.B. (20) ile olay sırasında yaralan Ş.U. (21) tutuklandı, A.A. (25) ile O.K. (41) adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İki grup arasında husumet olduğu, silahlı saldırıyı gerçekleştirilen 2 zanlının olayın ardından kendilerini bekleyen sahte plakalı araçla kaçtıkları belirtildi.

        Olayda yaralanan 7 kişiden 2'sinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Pamukkale ilçesinde 1 Mart'ta hastanenin bahçesindeki kafeteryada oturan Kemal Ş, Ahmet K, Ahmet Can Y, Ş.U, Gökhan İ, İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç. tabancayla ateş açılması sonucu yaralanmış ve olayla ilgili 5 kişi yakalanmıştı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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