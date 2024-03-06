Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

        Karahasanlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Mahmut Kanyıldıran (49), üçüncü kattan asansör boşluğuna düştü.

        Arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanyıldıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        5G için hedef 2026
        5G için hedef 2026
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli yak...
        Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli yak...
        Denizlispor zor deplasmanda
        Denizlispor zor deplasmanda
        Denizli'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Denizli'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Merkezefendi potada fırsat tepti
        Merkezefendi potada fırsat tepti
        Denizli'de orman lojmanında çıkan yangın söndürüldü
        Denizli'de orman lojmanında çıkan yangın söndürüldü
        Denizlispor'da kabus sürüyor
        Denizlispor'da kabus sürüyor