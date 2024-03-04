Denizli'de orman lojmanında çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Güney ilçesinde, orman lojmanının çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Denizli'nin Güney ilçesinde, orman lojmanının çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
3 Eylül Mahallesi'ndeki Orman İşletme Şefliği lojmanının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Lojmanda kalanlar tahliye edildi, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, binanın çatısında zarar oluşturdu.
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