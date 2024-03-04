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        Denizli'de orman lojmanında çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Güney ilçesinde, orman lojmanının çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 12:01 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:38
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        Denizli'de orman lojmanında çıkan yangın söndürüldü
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        Denizli'nin Güney ilçesinde, orman lojmanının çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        3 Eylül Mahallesi'ndeki Orman İşletme Şefliği lojmanının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Lojmanda kalanlar tahliye edildi, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, binanın çatısında zarar oluşturdu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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