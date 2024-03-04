Denizli'de orman lojmanında çıkan yangın söndürüldü

3 Eylül Mahallesi'ndeki Orman İşletme Şefliği lojmanının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Denizli'nin Güney ilçesinde, orman lojmanının çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.