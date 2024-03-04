Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!

Bursa'da, Yeşim-İsa Gencan çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Emir Buğra (20), 8 yaşında karate sporu ile ilgilenmeye başladı. Geçimini servis aracından kazandığı para ile sağlayan İsa Gencan, oğlunun yeteneğini fark edince karateci arkadaşı Mustafa Çelik ile Genç Karate Spor Kulübü'nü kurdu.

Kazandığı ödüllerle dikkat çeken Emir Buğra Gencan, hocası Cemil Günel ile 2018 yılında Bursa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Performansını Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde de sürdüren genç sporcu, yurt dışında milli takım formasıyla katıldığı birçok yarışmada Türkiye'yi başarıyla temsil ederek, çok sayıda madalya aldı.

Her gün düzenli olarak idman yapan Gencan, karate hocası ve arkadaşlarına, "Göreceksiniz, bu yarışmadan da altın madalya ile döneceğim" dedi.

"TÜRKİYE VE BALKAN ŞAMPİYONLUKLARI VAR"

Kendisinin daha önce birçok Türkiye şampiyonlukları, Balkan şampiyonlukları var. Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışmış bir sporcu. Hedefimiz, beklentimiz; takıma girip milli takım adına yarışabilmekti. Kendisi Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü öğrencisiydi. Kaza sonrası Emir, yoğun bakımda olduğu için yarışmalara gitmemeyi düşünüyorduk. Sağlık durumu için doktorlardan ufak da olsa bir iyileşme haberi gelince ümitlendik. 'Yarışmaya gidelim' dedik ve ona müjdeli haberlerle dönmek istedik. Ankara'ya gittik. İlk gün bir sporcumuz 3'üncü olmuştu, bir sporcumuz finale kalmıştı. Ama vefat haberi geline 10 sporcu ve 2 antrenör ile geri dönme kararı aldık. Hemen Bursa’ya döndük. Benim yüzlerce evladım var. Çok iyi çocuktu. Bizim için çok değerliydi. Çok güler yüzlüydü. Maç pazar gününe kadar devam edecek. Bizim sporumuz ne kadar rekabet olsa da içinde gerçekten arkadaşlığın, kardeşliğin olduğu spordur" diye konuştu.

"EMİR DE BENİM İÇİN RÖPORTAJ VERMİŞTİ"

Emir Buğra'nın takım arkadaşı Umut Eren Gündoğ (20), 10 senedir arkadaş olduklarını belirterek, "Bugün 3'üncülük maçım vardı. Maçtan 1 saat sonra önce haber aldık. Herkes yıkılmıştı. Bütün hocalar toplandı, bir anda bize 'Arabaya geçin' dediler ve başka bir hoca yanımıza gelip, 'Çocuklar başınız sağ olsun' dedi. Herkes şok oldu. Hocamız, 'Çocuklar ne yapalım' dedi ve gitmek istediğimizi söyledik. Apar topar yola çıktık. Maçı yarıda bıraktık. Hiçbir cenazeyi bu kadar kalabalık görmemiştim. Emir, Trabzonsporlu'ydu. Kaza yapmadan 1 gün önce antrenmana Galatasaray formamla gitmiştim. Emir benim formamı giymişti antrenman boyunca; hep güldük. 1 sene önce bıçaklanma olayı yaşamıştım. Durumum çok ağırdı. 1 hafta yaşam mücadelesi verdim. O dönemde maçtaydık, Emir Buğra benim için röportaj vermişti. Eğer yenerse Avrupa'ya gidecekti. Röportajında, 'Onu mutlu edeceğim' demişti. Hayat çok garip. Şimdi onun için röportaj veriyorum ve ben de onun için maça gitmiştim, olmadı. 3'üncülük maçım vardı bugün, yapamadım geldim" dedi.

"HOCAMIZ ÇÖKÜP, AĞLAMAYA BAŞLADI"

Emir Buğra'nın takım arkadaşı Hakan Çelik de (22) kaza haberini öğrendiğinde şok yaşadığını ifade ederek, şöyle anlattı:

"Camiden çıktım, arabaya doğru yürürken annem aradı, 'Emir kaza yapmış' dedi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Hastaneye gittiğimde herkes perişandı. Emir'i ameliyata aldılar. Ameliyattan sonra, salı günü durumunun iyiye gittiğini, hayati tehlikesinin azaldığını söylediler. Çarşamba günü yola çıktık, 1 gece Ankara'da kaldık. Sonra Cemil hoca salonun ortasında çöküp, ağlamaya başladı. Maçla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündüm. 'Bursa’ya gidiyoruz' dediklerinde durumu anladım. Şoka girdim. 2018'de dünya şampiyonası seçmeleri vardı. Emir ile gençler 68 kiloda aynı kategorideydik. Beni yendi, dünya şampiyonasına gitti. Ona sarılıp, ağlamıştım."

Emir Buğra Gencan'ın babası İsa Gencan ise Emir için arkadaşlarının yarışması gerektiğini söylediğini fakat ölüm haberinden sonra tüm arkadaşlarının müsabakayı yarıda bırakıp, Bursa'ya geldiklerini belirtti. Acılı baba, oğlunun çok güler yüzlü olduğunu ve iyi bir dost olduğunu da söyledi.