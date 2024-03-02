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        Denizlispor - Kastamonuspor: 1-2

        STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Enver Aydın, Mehmet Ali Vapdar, Volkan EsenDENİZLİSPOR: Abdülkadir - Muhammet Özkal, Emirhan, Mehmet Eren Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:19 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:25
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        Denizlispor - Kastamonuspor: 1-2
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        STAT: Denizli Atatürk

        HAKEMLER: Enver Aydın, Mehmet Ali Vapdar, Volkan Esen

        DENİZLİSPOR: Abdülkadir - Muhammet Özkal, Emirhan, Mehmet Eren Dk. 88 Deniz Kodal), Alihan (Dk. 71 Alaattin), Samet Emre, Bekir Turaç, Oktay, Gökhan, Emre Sağlık, Mustafa Kaçan

        KASTAMONUSPOR: Abdullah - Abdulaziz (Dk. 63 Muhammet Arslantaş), İsmail (Dk. 69 Ali Akkuş) , Mustafa Alptekin (Dk. 46 Berkan), Oğuz Yılmaz, Timur (Dk. 84 Ramazan), Muhammed Emin, Yiğitali, Samed Ali (Dk. 83 Behlül), Yalçın, Erkam

        GOLLER: Dk. 90 Gökhan (Denizlispor) - Dk. 52 Abdülaziz, Dk. 90+3 Muhammet Arslantaş (Kastamonuspor)

        SARI KARTLAR: Bekir Turaç, Emirhan, Abdülkadir, Muhammet Özkal (Denizlispor), Yalçın, Erkam, Muhammet Arslantaş (Kastamonuspor)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı grupta 28’inci hafta maçında düşme hattındaki Denizlispor, evinde ağırladığı GMK Kastamonuspor’a 2-1 yenildi. Kastamonuspor’un ilk golünü maçın ikici yarısının 52’inci dakikasında Abdülaziz kaydetti. Maçın 90’ıncı dakikasında Denizlispor’lu Gökhan golünü atarak maça beraberlik getirdi. Ancak 90+3’üncü dakikada Muhammet Arslantaş takımının ikinci golünü atarak Kastamonuspor’a 3 puanı getirdi.

        Bu skorla galibiyet hasretini 9 maça çıkaran, üst üste 4'üncü yenilgisini alan Denizlispor 21 puanla sondan ikinci sırada kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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