Denizlispor - Kastamonuspor: 1-2
STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Enver Aydın, Mehmet Ali Vapdar, Volkan EsenDENİZLİSPOR: Abdülkadir - Muhammet Özkal, Emirhan, Mehmet Eren Dk.
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Enver Aydın, Mehmet Ali Vapdar, Volkan Esen
DENİZLİSPOR: Abdülkadir - Muhammet Özkal, Emirhan, Mehmet Eren Dk. 88 Deniz Kodal), Alihan (Dk. 71 Alaattin), Samet Emre, Bekir Turaç, Oktay, Gökhan, Emre Sağlık, Mustafa Kaçan
KASTAMONUSPOR: Abdullah - Abdulaziz (Dk. 63 Muhammet Arslantaş), İsmail (Dk. 69 Ali Akkuş) , Mustafa Alptekin (Dk. 46 Berkan), Oğuz Yılmaz, Timur (Dk. 84 Ramazan), Muhammed Emin, Yiğitali, Samed Ali (Dk. 83 Behlül), Yalçın, Erkam
GOLLER: Dk. 90 Gökhan (Denizlispor) - Dk. 52 Abdülaziz, Dk. 90+3 Muhammet Arslantaş (Kastamonuspor)
SARI KARTLAR: Bekir Turaç, Emirhan, Abdülkadir, Muhammet Özkal (Denizlispor), Yalçın, Erkam, Muhammet Arslantaş (Kastamonuspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı grupta 28’inci hafta maçında düşme hattındaki Denizlispor, evinde ağırladığı GMK Kastamonuspor’a 2-1 yenildi. Kastamonuspor’un ilk golünü maçın ikici yarısının 52’inci dakikasında Abdülaziz kaydetti. Maçın 90’ıncı dakikasında Denizlispor’lu Gökhan golünü atarak maça beraberlik getirdi. Ancak 90+3’üncü dakikada Muhammet Arslantaş takımının ikinci golünü atarak Kastamonuspor’a 3 puanı getirdi.
Bu skorla galibiyet hasretini 9 maça çıkaran, üst üste 4'üncü yenilgisini alan Denizlispor 21 puanla sondan ikinci sırada kaldı.
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