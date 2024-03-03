Denizlispor'da kabus sürüyor

Futbolda 1'inci Lig'den geçen sezon düştükten sonra bu sezon da TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, evinde Kastamonuspor'a 2-1 yenilerek mağlubiyet serisini 4 maça çıkardı. Grubunda şubat ayında çıktığı 4 maçta gol dahi atamayan Denizli, Kastamonu önünde 90'ıncı dakikada Gökhan Süzen'le 1-1 beraberliği yakalamasına rağmen 90+2'de gelen mağlubiyet golüne engel olamadı. Ligin ikinci yarısında çıktığı 9'uncu maçta da galip gelemeyen, 4 haftadır hanesine puan yazdıramayan yeşil-siyahlı ekip 21 puanla sondan ikinci sırada çakılı kaldı.

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