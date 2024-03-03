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        Denizlispor'da kabus sürüyor

        Futbolda 1'inci Lig'den geçen sezon düştükten sonra bu sezon da TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, evinde Kastamonuspor'a 2-1 yenilerek mağlubiyet serisini 4 maça çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 12:44 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:44
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        Denizlispor'da kabus sürüyor
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        Futbolda 1'inci Lig'den geçen sezon düştükten sonra bu sezon da TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, evinde Kastamonuspor'a 2-1 yenilerek mağlubiyet serisini 4 maça çıkardı. Grubunda şubat ayında çıktığı 4 maçta gol dahi atamayan Denizli, Kastamonu önünde 90'ıncı dakikada Gökhan Süzen'le 1-1 beraberliği yakalamasına rağmen 90+2'de gelen mağlubiyet golüne engel olamadı. Ligin ikinci yarısında çıktığı 9'uncu maçta da galip gelemeyen, 4 haftadır hanesine puan yazdıramayan yeşil-siyahlı ekip 21 puanla sondan ikinci sırada çakılı kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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