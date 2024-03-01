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        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin kafeteryasına silahlı saldırı: 7 yaralı (2)

        EĞLENCEMEKANI SAHİBİ VE YANINDAKİ 6 KİŞİ YARALANDIDenizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin giriş katında bulunan kafeteryada oturan bir gruba yönelik 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların Denizli'de eğlence mekanı işleten Ahmet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 19:33 Güncelleme: 01.03.2024 - 19:35
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        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin kafeteryasına silahlı saldırı: 7 yaralı (2)
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        EĞLENCEMEKANI SAHİBİ VE YANINDAKİ 6 KİŞİ YARALANDI

        Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin giriş katında bulunan kafeteryada oturan bir gruba yönelik 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların Denizli'de eğlence mekanı işleten Ahmet K. ile yanındaki Kemal Ş., Ahmet Can Y., Şefikcan U., Gökhan İ., İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç. olduğu belirlendi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 16 boş kovan bulundu.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Denizli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "01 Mart 2024 günü saat 16.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastane bahçesindeki kafeterya kısmında ilimizde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının sahibi ve yanında bulunan kişiler hasta ziyareti için kafeteryada bulunduğu esnada kimliği belirsiz iki kişi tarafından rastgele tabanca ile ateş açılması sonucu bahse konu işletme sahibi ve yanında bulunan 6 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılmaktadır.  Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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