Dere yatağına uçan otomobil yandı, sürücü öldü DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde köprüden dere yatağına uçan otomobil alev aldı, sürücüsü İsmail Kocagökce (42) hayatını kaybetti.Kaza, saat 08.00 sıralarında Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otelde güvenlik şefi olarak çalışan İsmail Kocagökce'nin kullandığı 20 EY 368 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Karahayıt Köprüsü'nün demir korkuluklarına çarpıp, dere yatağına uçtu. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kocagökce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kocagökce'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 13:31 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:35 facebook

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