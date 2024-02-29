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        Dere yatağına uçan otomobil yandı, sürücü öldü

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde köprüden dere yatağına uçan otomobil alev aldı, sürücüsü İsmail Kocagökce (42) hayatını kaybetti.Kaza, saat 08.00 sıralarında Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otelde güvenlik şefi olarak çalışan İsmail Kocagökce'nin kullandığı 20 EY 368 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Karahayıt Köprüsü'nün demir korkuluklarına çarpıp, dere yatağına uçtu. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kocagökce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kocagökce'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:31 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:35
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        Dere yatağına uçan otomobil yandı, sürücü öldü
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde köprüden dere yatağına uçan otomobil alev aldı, sürücüsü İsmail Kocagökce (42) hayatını kaybetti.Kaza, saat 08.00 sıralarında Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otelde güvenlik şefi olarak çalışan İsmail Kocagökce'nin kullandığı 20 EY 368 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Karahayıt Köprüsü'nün demir korkuluklarına çarpıp, dere yatağına uçtu. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kocagökce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kocagökce'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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