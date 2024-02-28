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        Denizli'de park halindeki araçları kundakladığı suçlamasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki 3 otomobil ve 2 motosikleti kundakladığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:03 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:03
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        Denizli'de park halindeki araçları kundakladığı suçlamasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki 3 otomobil ve 2 motosikleti kundakladığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam park halindeki araçların kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan İ.G'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal mahallelerinde dün park halindeki 2 motosiklet ve 3 araç kundaklanmış, askeri personel olduğu belirlenen İ.G. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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