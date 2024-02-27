Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Tartıştığı eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Afganistan uyruklu Muhammet Esmail Habibi (42), tartıştığı eşi Nasim Gol Karımı'yi (30) boğazından bıçaklayarak öldürdü.Olay, saat 13.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi 1974 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan Muhammet Esmail Habibi ile eşi Nasim Gol Karımı arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Esmail Habibi, eşini boğazından bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karımı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Habibi'yi suç aleti bıçakla birlikte evde gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Karımı'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:26 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Afganistan uyruklu Muhammet Esmail Habibi (42), tartıştığı eşi Nasim Gol Karımı'yi (30) boğazından bıçaklayarak öldürdü.Olay, saat 13.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi 1974 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan Muhammet Esmail Habibi ile eşi Nasim Gol Karımı arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Esmail Habibi, eşini boğazından bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karımı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Habibi'yi suç aleti bıçakla birlikte evde gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Karımı'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Evlendi
        Evlendi
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        Denizli'de bıçakla yaralanan Afganistanlı kadın hayatını kaybetti
        Denizli'de bıçakla yaralanan Afganistanlı kadın hayatını kaybetti
        Yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan PTT çalışanı aranıyor
        Yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan PTT çalışanı aranıyor
        Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kişi için arama çalışmaları sürüyor
        Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kişi için arama çalışmaları sürüyor
        Denizlispor'da umutlar tükeniyor
        Denizlispor'da umutlar tükeniyor
        Denizli'de kaybolan kişi ormanlık alanda aranıyor
        Denizli'de kaybolan kişi ormanlık alanda aranıyor
        Hocalı Katliamı kurbanları Denizli'de anıldı
        Hocalı Katliamı kurbanları Denizli'de anıldı