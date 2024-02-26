Denizlispor'da umutlar tükeniyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor haftayı yine puansız tamamlayıp umut tüketti. İnegölspor deplasmanından 4-0 yenik ayrılan yeşil-siyahlılar, 21 puanla 18'inci sırada kaldı. 15'inci sırada yer alan Düzcespor'un 5 puan gerisinde yer alan Denizlispor, son 8 maçını kazanamadı. Sezonun ikinci yarısında hiç galip gelemeyerek bu periyotta 3 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden Denizlispor her geçen hafta işini zorlaştırmaya başladı. Denizlispor ayrıca son 4 maçı gol atamadan tamamladı. Yeşil-siyahlılarda kötü gidişle teknik direktör Özcan Bizati'nin koltuğu da iyice sallanmaya başladı. Denizlispor bu hafta zirve mücadelesi veren Kastamonuspor'u konuk edecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor haftayı yine puansız tamamlayıp umut tüketti. İnegölspor deplasmanından 4-0 yenik ayrılan yeşil-siyahlılar, 21 puanla 18'inci sırada kaldı. 15'inci sırada yer alan Düzcespor'un 5 puan gerisinde yer alan Denizlispor, son 8 maçını kazanamadı. Sezonun ikinci yarısında hiç galip gelemeyerek bu periyotta 3 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden Denizlispor her geçen hafta işini zorlaştırmaya başladı. Denizlispor ayrıca son 4 maçı gol atamadan tamamladı. Yeşil-siyahlılarda kötü gidişle teknik direktör Özcan Bizati'nin koltuğu da iyice sallanmaya başladı. Denizlispor bu hafta zirve mücadelesi veren Kastamonuspor'u konuk edecek.
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