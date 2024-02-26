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        Denizlispor'da umutlar tükeniyor

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor haftayı yine puansız tamamlayıp umut tüketti. İnegölspor deplasmanından 4-0 yenik ayrılan yeşil-siyahlılar, 21 puanla 18'inci sırada kaldı. 15'inci sırada yer alan Düzcespor'un 5 puan gerisinde yer alan Denizlispor, son 8 maçını kazanamadı. Sezonun ikinci yarısında hiç galip gelemeyerek bu periyotta 3 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden Denizlispor her geçen hafta işini zorlaştırmaya başladı. Denizlispor ayrıca son 4 maçı gol atamadan tamamladı. Yeşil-siyahlılarda kötü gidişle teknik direktör Özcan Bizati'nin koltuğu da iyice sallanmaya başladı. Denizlispor bu hafta zirve mücadelesi veren Kastamonuspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:45
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        Denizlispor'da umutlar tükeniyor
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor haftayı yine puansız tamamlayıp umut tüketti. İnegölspor deplasmanından 4-0 yenik ayrılan yeşil-siyahlılar, 21 puanla 18'inci sırada kaldı. 15'inci sırada yer alan Düzcespor'un 5 puan gerisinde yer alan Denizlispor, son 8 maçını kazanamadı. Sezonun ikinci yarısında hiç galip gelemeyerek bu periyotta 3 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden Denizlispor her geçen hafta işini zorlaştırmaya başladı. Denizlispor ayrıca son 4 maçı gol atamadan tamamladı. Yeşil-siyahlılarda kötü gidişle teknik direktör Özcan Bizati'nin koltuğu da iyice sallanmaya başladı. Denizlispor bu hafta zirve mücadelesi veren Kastamonuspor'u konuk edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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