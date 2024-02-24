Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
Denizli'nin 4 ayrı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı.
Denizli'nin 4 ayrı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Pamukkale, Honaz, Çivril ve Sarayköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarları üzerine eş zamanlı çalışma başlattı.
İlçelerde belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 55 gram eroin, 350 gram esrar, 215 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uçaksavar mermisi ve telefon ele geçirdi.
Gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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