Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin 4 ayrı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 13:54 Güncelleme: 24.02.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin 4 ayrı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Pamukkale, Honaz, Çivril ve Sarayköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarları üzerine eş zamanlı çalışma başlattı.

        İlçelerde belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 55 gram eroin, 350 gram esrar, 215 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uçaksavar mermisi ve telefon ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Rus turist öldürülmüştü! Mütalaa açıklandı
        Rus turist öldürülmüştü! Mütalaa açıklandı
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti
        Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti
        4 mürettebat kayıp... 32 dalış yapıldı... Eşyaları var kendileri yok!
        4 mürettebat kayıp... 32 dalış yapıldı... Eşyaları var kendileri yok!
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Denizli'de balkondan sarkıttığı çarşaflara tutunarak kaçmaya çalışan firari...
        Denizli'de balkondan sarkıttığı çarşaflara tutunarak kaçmaya çalışan firari...
        Denizlispor kritik sınavda
        Denizlispor kritik sınavda
        Denizlili küçük kemancı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hayalini gerçekle...
        Denizlili küçük kemancı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hayalini gerçekle...
        Merkezefendi'den pivot takviyesi
        Merkezefendi'den pivot takviyesi
        Pamukkale, sıcak hava balon turlarıyla da turist çekiyor
        Pamukkale, sıcak hava balon turlarıyla da turist çekiyor
        Denizlispor'a seyircisiz oynama cezası
        Denizlispor'a seyircisiz oynama cezası