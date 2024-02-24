Denizlispor kritik sınavda

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçını kazanamayan ve düşme hattından kurtulamayan Denizlispor yarın deplasmanda İnegölspor'un rakibi olacak. İnegöl İlçe Stadı'nda Semih Kurt'un yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ev sahibi İnegölspor cezası nedeniyle maçı taraftarından yoksun olarak oynayacak. Teknik Direktör Özcan Bizati, İnegöl deplasmanında mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi. Denizlispor bu maç öncesi 21 puanla 18'inci sırada yer alıyor.

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