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        Bilal Erdoğan, Ege Kariyer Fuarı'nda gençlerle buluştu

        CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi'nin Denizli'de düzenlediği, Pamukkale Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan Ege Kariyer Fuarı'nda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, gençlerin hiç olmadığı kadar bilinçli olduğunu belirterek, "Gençlere kariyerle ilgili önerilerde, özellikle istihdamda rol oynayan esas faktörlerin edinilen diploma ve akademik başarının tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında iş yerinde özellikle çalışkanlık, dürüstlük gibi hasretlerin önem taşıdığını, iletişim kabiliyetinin kendini doğru ifade edebilmenin önemli olduğunu anlattık" dedi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Pamukkale Üniversitesi tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ege Kariyer Fuarı'na katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti ve öğrenci destek projeleri hakkında açıklamalar yaptı. Erdoğan, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Erdoğan, kariyer fuarında öğrencilerle sohbet ettiğini ve kendi hikayesini anlattığını belirterek, "Kariyerle ilgili önerilerde, özelikle istihdamda rol oynayan esas faktörlerin, edinilen diploma ve akademik başarının tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında iş yerinde özellikle çalışkanlık, dürüstlük gibi hasretlerin önem taşıdığını, iletişim kabiliyetinin de kendini doğru ifade edebilmenin önemli olduğunu vurguladık. Ümit ediyorum ki, katılan arkadaşlar kariyer planlarını yaparken bunlara önem verirler. Özellikle kariyer planlamasını yaparken, daha esnek olmaya yönelik bir konuşmamız oldu. Çünkü gerçekten imkanları daha fazla denemek, daha fazla fırsatları kovalamak, hani şu 'İstediğimiz iş olmazsa şunu yaparım bunu yaparım' gibi çeşitli opsiyonları açık tutmak gerekiyor ki, bu hayatın en kritik döneminde, 'Ben eğitimim bittikten sonra iş hayatında ne yapacağım' sorgulamasının içinde hayal kırıklıkları yaşamamak için 'Bu olmazsa ben biterim', 'Şuraya giremezsem ne yaparım' tarzı seçeneklerdense daha esnek bir yaklaşımla kariyer planlaması yapmanın önemli olduğunu konuştuk" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 23:39 Güncelleme: 22.02.2024 - 23:44
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        Bilal Erdoğan, Ege Kariyer Fuarı'nda gençlerle buluştu
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        CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi’nin Denizli’de düzenlediği, Pamukkale Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan Ege Kariyer Fuarı'nda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, gençlerin hiç olmadığı kadar bilinçli olduğunu belirterek, "Gençlere kariyerle ilgili önerilerde, özellikle istihdamda rol oynayan esas faktörlerin edinilen diploma ve akademik başarının tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında iş yerinde özellikle çalışkanlık, dürüstlük gibi hasretlerin önem taşıdığını, iletişim kabiliyetinin kendini doğru ifade edebilmenin önemli olduğunu anlattık" dedi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Pamukkale Üniversitesi tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ege Kariyer Fuarı'na katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti ve öğrenci destek projeleri hakkında açıklamalar yaptı. Erdoğan, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Erdoğan, kariyer fuarında öğrencilerle sohbet ettiğini ve kendi hikayesini anlattığını belirterek, "Kariyerle ilgili önerilerde, özelikle istihdamda rol oynayan esas faktörlerin, edinilen diploma ve akademik başarının tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında iş yerinde özellikle çalışkanlık, dürüstlük gibi hasretlerin önem taşıdığını, iletişim kabiliyetinin de kendini doğru ifade edebilmenin önemli olduğunu vurguladık. Ümit ediyorum ki, katılan arkadaşlar kariyer planlarını yaparken bunlara önem verirler. Özellikle kariyer planlamasını yaparken, daha esnek olmaya yönelik bir konuşmamız oldu. Çünkü gerçekten imkanları daha fazla denemek, daha fazla fırsatları kovalamak, hani şu 'İstediğimiz iş olmazsa şunu yaparım bunu yaparım' gibi çeşitli opsiyonları açık tutmak gerekiyor ki, bu hayatın en kritik döneminde, 'Ben eğitimim bittikten sonra iş hayatında ne yapacağım' sorgulamasının içinde hayal kırıklıkları yaşamamak için 'Bu olmazsa ben biterim', 'Şuraya giremezsem ne yaparım' tarzı seçeneklerdense daha esnek bir yaklaşımla kariyer planlaması yapmanın önemli olduğunu konuştuk" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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