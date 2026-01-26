Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 18:46 Güncelleme: 26.01.2026 - 18:46
        Denizli'de ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Serdar Sezgin idaresindeki ATV, Çakıroluk mevkisinde yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

