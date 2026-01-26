Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 16:15 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        Yatağan Mahallesi'nde yaşayan Halil Aytin'e (66) ulaşamayan yakınları evine gitti.

        Evde Aytin'i hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aytin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Aytin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?

        Benzer Haberler

        Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
        Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
        Sakin Şehir Çameli Turizm Master Planı kapsamında yol haritası yayınlandı
        Sakin Şehir Çameli Turizm Master Planı kapsamında yol haritası yayınlandı
        Buldan'da iki otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Buldan'da iki otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Denizli Büyükşehir'den görme engelli sporculara Braille alfabeli madalya
        Denizli Büyükşehir'den görme engelli sporculara Braille alfabeli madalya
        Sobadan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti
        Sobadan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti
        Başkan Arslan muhtarlarla bir araya geldi
        Başkan Arslan muhtarlarla bir araya geldi