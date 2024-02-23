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        Denizlispor'a seyircisiz oynama cezası

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zor günler geçirerek düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yeşil-siyahlı kulübe 18 Şubat'ta iç sahada oynanan Fethiyespor karşılaşmasında taraftarın neden olduğu aynı sezon içinde 6'ncı kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle evindeki ilk maçı seyircisiz oynama cezası verdi. Denizlispor ayrıca 35 bin TL para cezası aldı. Denizli iç sahada 2 Mart'taki Kastamonuspor maçında taraftarından yoksun olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:40 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:40
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        Denizlispor'a seyircisiz oynama cezası
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zor günler geçirerek düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yeşil-siyahlı kulübe 18 Şubat'ta iç sahada oynanan Fethiyespor karşılaşmasında taraftarın neden olduğu aynı sezon içinde 6'ncı kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle evindeki ilk maçı seyircisiz oynama cezası verdi. Denizlispor ayrıca 35 bin TL para cezası aldı. Denizli iç sahada 2 Mart'taki Kastamonuspor maçında taraftarından yoksun olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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