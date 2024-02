Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlediği Ege Kariyer Fuarı başladı CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi'nin, Pamukkale Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bölgeden 16 üniversitenin kalımıyla Denizli'de düzenlediği Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF) başladı. Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Bu ülkenin her bir bireyi yetenektir. Dünyanın her yerinde her türlü işi yapma hakkına ve yetkisine, becerisine, yetkinliğine sahip bir nesil yetiştiriyoruz" dedi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ege Kariyer Fuarı'na Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, eski Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 16 üniversiteden çok sayıda öğrenci katıldı. Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, fuara kayıt yaptıran öğrenci sayısının 47 bin civarında olduğunu belirtip, gençlerin istediği, sevdiği, arzu ettiği bir atmosfer oluşturduklarını söyledi. Atay, fuara katılan kişileri zora sokacak hiçbir iş yapmadıklarını belirtip, "Tam tersi, hazırlık aşamasını gördüğünüz 6 aydır Pamukkale Üniversitesi bu işe çalışıyor. Burada, iki gün içerisinde her şeyin dijitalde yapılacak olduğu 171 etkinlik var. Salona giren öğrenci sayısı 6 bini geçti. Kayıtlı öğrenci sayımızsa 47 bin civarında. Biz bu sistemin adına erken dönem kariyer fırsatları ekosistemi, erken dönem farkındalığı ekosistemi diyoruz. Türk insanı dünyanın her yerinde en yüksek katma değerli işleri yapan şirketlerde vazgeçilmez yöneticiler haline geliyorlar. Bunları da takip ediyoruz" dedi. "2019 yılında ilk bölgesel kariyer fuarında 70 bin 320 öğrenciye ulaşabilmişiz" diyen Atay, şöyle devam etti: "Önümüzde bundan sonra 3 organizasyon daha var. Onları da tamamladığımız zaman 500 bin gencimize doğrudan bu fuarlar vasıtasıyla fiziksel olarak temas etmiş olacağız. Yapılan etkinlikler bütün dünyaya örnek gösteriliyor. Bir şeyi ciddiyetle, samimiyetle, hiçbir önyargıya fırsat vermeden bu ülkenin her bir bireyini, en doğusundan en batısını fırsat eşitliği çerçevesinde görüp o kapsayıcılıkta bir hizmet ürettiğiniz zaman sadece ülkemizde değil, dünyaya da örnek olabilecek, başarılı çalışmaları yapmış oluyoruz. Bu ülkenin her bir bireyi yetenektir. Dünyanın her yerinde her türlü işi yapma hakkına ve yetkisine, becerisine, yetkinliğine sahip bir nesil yetiştiriyoruz." 'İZMİR'İ ULUSLARARASI SAĞLIK VE ESTETİK KARİYER FUARI YAPMAK ÜZERE KONUMLANDIRDIK' İzmir'de dünyanın çok sayıda ülkesinden katılım olabilecek uluslararası bir fuar yapmayı planladıklarını ifade eden Atay, "Bölgesel kariyer fuarlarımız devam edecek. Ama pek çok alanda nasıl ülkemizin gençleri temayüz ettiler, ön plana çıktılarsa, dünyada rekabete katıldılarsa sağlık alanında da çok büyük bir rekabetin içerisindeyiz. Sağlıkçılarımızın ne kadar nitelikli, mesleklerinde ne kadar başarılı ve idealist insanlar olduğunu bütün dünya artık görüyor. Bu bakımdan sağlığın da doğduğu bölge olarak, İzmir bölgesini Uluslararası Sağlık ve Estetik Kariyer Fuarı yapmak üzere konumlandırdığımızı huzurlarınızda belirtmek istiyorum" dedi. Atay'ın ardından eski AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, öğrencilere 'Millet Olma Bilinci ve Terörle Mücadele' konulu konferans verdi. Konuşmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Akar, düzenlenen fuarın gençler için önemli ve anlamlı olduğunu belirtip, "Bu panellerde arkadaşlarımız fikirlerini ortaya koyuyorlar. Sorularını soruyorlar. Gördüğünüz gibi büyük bir heyecan var. Yüksek bir moral, yüksek bir motivasyon, istek var. Bu da insanımızın ne kadar dinamik olduğu ne kadar güçlü olduğunu, insan potansiyelimizi ne kadar zengin olduğunda burada görmüş bulunuyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye'nin, 2 bin 500 yıllık büyük Türk hakanlığının mensuplarıyız. Dolayısıyla kişilikli ve kimlikli politikalarla Cumhurbaşkanımızın yaptığı çalışmalar büyük ve Türkiye için büyük bir azimle devam ediyor. Gençlerimizin de kişilik ve kimlikleriyle bu konuda yer almalarını ve hiçbir şekilde eğilmeden, bükülmeden, güçlü bir şekilde çalışmalarını sürdürmeleri ve ülkemize, milletimize ve kendilerine, ailelerine katkı sağlamaya devam etmelerini istiyoruz" diye konuştu. Fuarda protokol üyeleri ve öğrenciler alanda kurulan stantları gezerek, firma yetkililerinden bilgiler aldı.

