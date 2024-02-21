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        Denizli'de hareket halindeki otomobilin üstünde poz veren şüphelilere ceza kesildi

        Denizli'de hareket halindeki otomobilin kaputunun üstüne çıkıp ayakta durarak poz veren ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayımlayan şüphelilere para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:55 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:55
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        Denizli'de hareket halindeki otomobilin üstünde poz veren şüphelilere ceza kesildi
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        Denizli'de hareket halindeki otomobilin kaputunun üstüne çıkıp ayakta durarak poz veren ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayımlayan şüphelilere para cezası uygulandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz Tüneli'nde çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Kimliği belirlenen sürücü ile beraberindeki 3 kişi, gözaltına alındı.

        İşlemin ardından serbest bırakılan şüphelilere, toplam 7 bin 260 lira ceza kesildi.

        Görüntülerde, şüphelilerin, hareket halindeki otomobilin kaputu üstünde ayakta durarak poz verdikleri, otomobili tünelde park edip bagajına oturdukları ve ellerini içki ile yıkadıkları görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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