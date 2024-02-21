Denizli'de hareket halindeki otomobilin üstünde poz veren şüphelilere ceza kesildi

Görüntülerde, şüphelilerin, hareket halindeki otomobilin kaputu üstünde ayakta durarak poz verdikleri, otomobili tünelde park edip bagajına oturdukları ve ellerini içki ile yıkadıkları görülüyor.

Jandarma Suç Araştırma Timi ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz Tüneli'nde çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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