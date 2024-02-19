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        Denizlispor iyice ateşe düştü

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Fethiyespor'a 90+7'nci dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Denizlispor iyice ateşe düştü. Bu sonuçla galibiyet hasretini 7 maça çıkaran yeşil-siyahlılar 21 puanda kalıp 18'inci sıradan kurtulamadı. Sıralamada 15'inci basamakta yer alan Düzcespor'un 5 puan gerisinde yer alan Denizlispor, umut tüketti. Teknik Direktör Özcan Bizati ve oyuncular karşılaşma bitiminde adeta yıkıldı. Denizlispor bu hafta sonu deplasmanda İnegölspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:39 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:39
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        Denizlispor iyice ateşe düştü
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Fethiyespor'a 90+7'nci dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Denizlispor iyice ateşe düştü. Bu sonuçla galibiyet hasretini 7 maça çıkaran yeşil-siyahlılar 21 puanda kalıp 18'inci sıradan kurtulamadı. Sıralamada 15'inci basamakta yer alan Düzcespor'un 5 puan gerisinde yer alan Denizlispor, umut tüketti. Teknik Direktör Özcan Bizati ve oyuncular karşılaşma bitiminde adeta yıkıldı. Denizlispor bu hafta sonu deplasmanda İnegölspor'la karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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