TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Fethiyespor'a 90+7'nci dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Denizlispor iyice ateşe düştü. Bu sonuçla galibiyet hasretini 7 maça çıkaran yeşil-siyahlılar 21 puanda kalıp 18'inci sıradan kurtulamadı. Sıralamada 15'inci basamakta yer alan Düzcespor'un 5 puan gerisinde yer alan Denizlispor, umut tüketti. Teknik Direktör Özcan Bizati ve oyuncular karşılaşma bitiminde adeta yıkıldı. Denizlispor bu hafta sonu deplasmanda İnegölspor'la karşı karşıya gelecek.

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