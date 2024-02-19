Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 16 yaşındaki genç öldü

Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Ayöz'ün cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.​​​​​​​

Yeşilyuva Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Ali Mert Ayöz'ün uyurken sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

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