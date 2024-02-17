Denizlispor'un rakibi Fethiyespor TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 karşılaşmasında 3 yenilgi ve 3 beraberlik alıp düşme hattından kurtulamayan Denizlispor yarın evinde orta sıralarda bulunan Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Burak Taşkınsoy görev yapacak. Ev sahibi Denizlispor'da sarı kart cezalısı Ahmet Tekin mücadelede forma giyemeyecek. Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati mutlak 3 puan hedeflediklerini belirterek, "Kurtuluş bölesiyle artık puan farkını kapatmalıyız. Seri yakalayıp bir an önce düzlüğe çıkmalıyız" dedi. Fethiyespor'un deneyimli çalıştırıcısı Selahaddin Dinçel ise, "Geçen hafta evimizde Menemen FK'yı yenerek moral bulduk, devamını getirmek istiyoruz" yorumunu yaptı. Bu maç öncesi Denizlispor 21, Fethiyespor 27 puanda.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 12:00 Güncelleme: 17.02.2024 - 12:00 facebook

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