Aydem Enerji, 5 grup şirketiyle CDP İklim Değişikliği Programı A Listesi'nde Aydem Enerji, grup şirketleri Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem Perakende, Gediz Perakende, Adm Elektrik ve Elsan ile dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'nde yer aldı. Elektrik üretim, dağıtım ve satış alanlarında faaliyet gösteren Aydem Enerji, 5 grup şirketiyle birlikte, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'ne girme başarısını gösterdi. 5 şirket, iklim değişikliğine karşı kurumsal şeffaflık ve performanslarıyla global A Listesi'ne girmeye hak kazandı. Aydem Enerji grup şirketlerinin iklim değişikliği konusunda aldığı sorumluluğu teyit eden A notu, şirketlerin proaktif yaklaşımını, daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceği teşvik etme konusundaki kararlılığını da yansıtıyor. Aydem Yenilenebilir Enerji hem İklim hem Su Güvenliği Listesi'ndeki notunu bu yıl da A olarak korudu ve iki kategoride de global liderlik seviyesinde yer aldı. Gediz Perakende, Aydem Perakende ve Elsan, ilk defa katıldıkları CDP İklim Değişikliği Programı'ndan A notu alma başarısını gösterdi. Adm Elektrik ise iklim kategorisinde geçen yıl B olan notunu bu yıl A'ya yükseltti. 'SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK KONUSUNDAKİ KARARLI ADIMLARIMIZLA 5 ŞİRKETİMİZLE BİRDEN A NOTU ALDIK' Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli, CDP İklim Değişikliği Programı global A Listesi'nde 5 grup şirketiyle birlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi: "Şirketlerimizin bu global başarısı, sürdürülebilir geleceği teşvik konusundaki kararlılığımızı göstermesi açısından çok değerli. Türkiye'nin enerji alanında ilkleri gerçekleştiren şirketi olarak, çalışmalarımızın odağına yenilenebilir enerji üretimini koyuyor; yatırımlarımızı bu eksende yoğunlaştırıyoruz. Faaliyetlerimizi sürdürmek için tükettiğimiz enerji miktarında iyileşmeyi sağlamak üzere geliştirdiğimiz uygulamalar, enerjiyi daha verimli kullanabilmek hedefiyle imza attığımız yenilikler sayesinde 5 şirketimizle birden A notu aldık. İklim değişikliğiyle mücadelede operasyonlarımızın her alanında şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik odağıyla çalışmaya, sektörümüze örnek olmaya devam edeceğiz."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 12:40 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:45 facebook

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