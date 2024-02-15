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        Aydem Enerji, 5 grup şirketiyle CDP İklim Değişikliği Programı A Listesi'nde

        Aydem Enerji, grup şirketleri Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem Perakende, Gediz Perakende, Adm Elektrik ve Elsan ile dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'nde yer aldı. Elektrik üretim, dağıtım ve satış alanlarında faaliyet gösteren Aydem Enerji, 5 grup şirketiyle birlikte, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'ne girme başarısını gösterdi. 5 şirket, iklim değişikliğine karşı kurumsal şeffaflık ve performanslarıyla global A Listesi'ne girmeye hak kazandı. Aydem Enerji grup şirketlerinin iklim değişikliği konusunda aldığı sorumluluğu teyit eden A notu, şirketlerin proaktif yaklaşımını, daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceği teşvik etme konusundaki kararlılığını da yansıtıyor. Aydem Yenilenebilir Enerji hem İklim hem Su Güvenliği Listesi'ndeki notunu bu yıl da A olarak korudu ve iki kategoride de global liderlik seviyesinde yer aldı. Gediz Perakende, Aydem Perakende ve Elsan, ilk defa katıldıkları CDP İklim Değişikliği Programı'ndan A notu alma başarısını gösterdi. Adm Elektrik ise iklim kategorisinde geçen yıl B olan notunu bu yıl A'ya yükseltti. 'SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK KONUSUNDAKİ KARARLI ADIMLARIMIZLA 5 ŞİRKETİMİZLE BİRDEN A NOTU ALDIK' Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli, CDP İklim Değişikliği Programı global A Listesi'nde 5 grup şirketiyle birlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi: "Şirketlerimizin bu global başarısı, sürdürülebilir geleceği teşvik konusundaki kararlılığımızı göstermesi açısından çok değerli. Türkiye'nin enerji alanında ilkleri gerçekleştiren şirketi olarak, çalışmalarımızın odağına yenilenebilir enerji üretimini koyuyor; yatırımlarımızı bu eksende yoğunlaştırıyoruz. Faaliyetlerimizi sürdürmek için tükettiğimiz enerji miktarında iyileşmeyi sağlamak üzere geliştirdiğimiz uygulamalar, enerjiyi daha verimli kullanabilmek hedefiyle imza attığımız yenilikler sayesinde 5 şirketimizle birden A notu aldık. İklim değişikliğiyle mücadelede operasyonlarımızın her alanında şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik odağıyla çalışmaya, sektörümüze örnek olmaya devam edeceğiz."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:40 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:45
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        Aydem Enerji, 5 grup şirketiyle CDP İklim Değişikliği Programı A Listesi'nde
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        Aydem Enerji, grup şirketleri Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem Perakende, Gediz Perakende, Adm Elektrik ve Elsan ile dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'nde yer aldı. Elektrik üretim, dağıtım ve satış alanlarında faaliyet gösteren Aydem Enerji, 5 grup şirketiyle birlikte, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'ne girme başarısını gösterdi. 5 şirket, iklim değişikliğine karşı kurumsal şeffaflık ve performanslarıyla global A Listesi'ne girmeye hak kazandı. Aydem Enerji grup şirketlerinin iklim değişikliği konusunda aldığı sorumluluğu teyit eden A notu, şirketlerin proaktif yaklaşımını, daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceği teşvik etme konusundaki kararlılığını da yansıtıyor. Aydem Yenilenebilir Enerji hem İklim hem Su Güvenliği Listesi'ndeki notunu bu yıl da A olarak korudu ve iki kategoride de global liderlik seviyesinde yer aldı. Gediz Perakende, Aydem Perakende ve Elsan, ilk defa katıldıkları CDP İklim Değişikliği Programı'ndan A notu alma başarısını gösterdi. Adm Elektrik ise iklim kategorisinde geçen yıl B olan notunu bu yıl A'ya yükseltti. 'SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK KONUSUNDAKİ KARARLI ADIMLARIMIZLA 5 ŞİRKETİMİZLE BİRDEN A NOTU ALDIK' Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli, CDP İklim Değişikliği Programı global A Listesi'nde 5 grup şirketiyle birlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi: "Şirketlerimizin bu global başarısı, sürdürülebilir geleceği teşvik konusundaki kararlılığımızı göstermesi açısından çok değerli. Türkiye'nin enerji alanında ilkleri gerçekleştiren şirketi olarak, çalışmalarımızın odağına yenilenebilir enerji üretimini koyuyor; yatırımlarımızı bu eksende yoğunlaştırıyoruz. Faaliyetlerimizi sürdürmek için tükettiğimiz enerji miktarında iyileşmeyi sağlamak üzere geliştirdiğimiz uygulamalar, enerjiyi daha verimli kullanabilmek hedefiyle imza attığımız yenilikler sayesinde 5 şirketimizle birden A notu aldık. İklim değişikliğiyle mücadelede operasyonlarımızın her alanında şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik odağıyla çalışmaya, sektörümüze örnek olmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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