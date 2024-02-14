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        Denizlispor'da antrenman boykotu

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasağı nedeniyle altyapı takviyeli kalan kadrosuyla sezonun ikinci yarısında hiç galip gelemeyerek üst üste ikinci kez küme düşme korkusu yaşayan Denizlispor'da futbolcular da kazan kaldırdı. Grupta 3'üncü Lig'e düşme hattından bir türlü kurtulamayan yeşil-siyahlılarda kulüp personeliyle birlikte 4 aydır maaş alamadıkları belirtilen futbolcuların paraları ödenmezse 18 Şubat Pazar günü oynanacak Fethiyespor maçına kadar antrenmanları boykot edecekleri öğrenildi. Kendi aralarında toplantı yapan futbolcuların şehrin ileri gelenlerine çağrıda bulunarak kulübe sahip çıkılmasını istedikleri kaydedildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:35
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        Denizlispor'da antrenman boykotu
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasağı nedeniyle altyapı takviyeli kalan kadrosuyla sezonun ikinci yarısında hiç galip gelemeyerek üst üste ikinci kez küme düşme korkusu yaşayan Denizlispor'da futbolcular da kazan kaldırdı. Grupta 3'üncü Lig'e düşme hattından bir türlü kurtulamayan yeşil-siyahlılarda kulüp personeliyle birlikte 4 aydır maaş alamadıkları belirtilen futbolcuların paraları ödenmezse 18 Şubat Pazar günü oynanacak Fethiyespor maçına kadar antrenmanları boykot edecekleri öğrenildi. Kendi aralarında toplantı yapan futbolcuların şehrin ileri gelenlerine çağrıda bulunarak kulübe sahip çıkılmasını istedikleri kaydedildi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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