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        İmalathanedeki yük asansörü düştü; içindeki iş yeri sahibinin eşi öldü

        DENİZLİ'ninSerinhisar ilçesinde eşinin iş yerinde bindiği yük asansörü düşen Sabriye Kıranta (38), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:30
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        İmalathanedeki yük asansörü düştü; içindeki iş yeri sahibinin eşi öldü
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        DENİZLİ'ninSerinhisar ilçesinde eşinin iş yerinde bindiği yük asansörü düşen Sabriye Kıranta (38), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında eski MHP Serinhisar İlçe Başkanı Murat Kıranta'ya ait leblebi imalathanesinde meydana geldi. Murat Kıranta'nın eşi Sabriye Kıranta bindikten sonra iş yerindeki yük asansörü düştü. İhbarla olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kıranta, itfaiye ekiplerince asansör kabininden çıkarılıp, Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk annesi Kıranta, burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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