Denizli'de polisin "şok uygulaması"nda 5 kişi yakalandı
Denizli'de sokak suçları ile mücadele kapsamında yapılan "şok" uygulamalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'de sokak suçları ile mücadele kapsamında yapılan "şok" uygulamalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen sokaklarda "şok" adını verdikleri uygulama gerçekleştirdi.
Farklı noktalarda yürütülen çalışmalarda 6 gram metamfetamin, 2 gram eroin ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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