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        Denizli'de polisin "şok uygulaması"nda 5 kişi yakalandı

        Denizli'de sokak suçları ile mücadele kapsamında yapılan "şok" uygulamalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:07 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:07
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        Denizli'de polisin "şok uygulaması"nda 5 kişi yakalandı
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        Denizli'de sokak suçları ile mücadele kapsamında yapılan "şok" uygulamalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen sokaklarda "şok" adını verdikleri uygulama gerçekleştirdi.

        Farklı noktalarda yürütülen çalışmalarda 6 gram metamfetamin, 2 gram eroin ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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