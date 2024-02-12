Denizli'de kişisel verileri ifşa etmek suçundan yargılanan sanığa 2 yıl hapis cezası verildi

Daha önce de hakaret suçundan sabıkası bulunduğu öğrenilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kişisel verilerinin yerel haberlerin paylaşıldığı bir sosyal medya hesabından ifşa edildiğini öne süren bir kişi, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Denizli'de bir kişinin kişisel verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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