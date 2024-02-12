Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de kişisel verileri ifşa etmek suçundan yargılanan sanığa 2 yıl hapis cezası verildi

        Denizli'de bir kişinin kişisel verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:51 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de kişisel verileri ifşa etmek suçundan yargılanan sanığa 2 yıl hapis cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de bir kişinin kişisel verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kişisel verilerinin yerel haberlerin paylaşıldığı bir sosyal medya hesabından ifşa edildiğini öne süren bir kişi, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Yürütülen soruşturma sonunda, sosyal medya hesaplarının kullanıcısı Osman B. hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na muhalefet suçundan, 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Denizli 11. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada sanık 2 yıl hapisle cezalandırıldı.

        Daha önce de hakaret suçundan sabıkası bulunduğu öğrenilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!
        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        Savunmanın teminatı!
        Savunmanın teminatı!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        İşsizlikte düşüş
        İşsizlikte düşüş
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"

        Benzer Haberler

        Denizlispor gülmeye hasret
        Denizlispor gülmeye hasret
        Denizli'de yük asansörünün düşmesi sonucu bir kadın öldü
        Denizli'de yük asansörünün düşmesi sonucu bir kadın öldü
        Denizli'de hileli teraziyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli ya...
        Denizli'de hileli teraziyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli ya...
        Denizli'de yakalanan hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolüne götürüldüğü has...
        Denizli'de yakalanan hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolüne götürüldüğü has...
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82-68
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82-68