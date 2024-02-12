Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Çok takipçili hesap sahibine KVK'yı ihlalden 2 yıl hapis

        DENİZLİ'deçok sayıda takipçisi bulunan sosya medya hesabı sahibi Osman Başpınar (46), 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVK) muhalefet' suçundan yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çok takipçili hesap sahibine KVK'yı ihlalden 2 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'deçok sayıda takipçisi bulunan sosya medya hesabı sahibi Osman Başpınar (46), 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVK) muhalefet' suçundan yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Osman Başpınar'ın sahibi olduğu, yerel olaylar ile iş yerlerinin reklamının yapıldığı sosyal medya hesabından, kişisel verilerinin ifşa edildiğini öne süren kişi, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda Osman Başpınar hakkında 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na muhalefet' suçundan, 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Denizli 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık Başpınar, 2 yıl hapisle cezalandırıldı. Daha önce de 'hakaret' suçundan sabıkası bulunduğu öğrenilen Başpınar, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı

        Benzer Haberler

        İmalathanedeki yük asansörü düştü; içindeki iş yeri sahibinin eşi öldü
        İmalathanedeki yük asansörü düştü; içindeki iş yeri sahibinin eşi öldü
        Denizli'de kişisel verileri ifşa etmek suçundan yargılanan sanığa 2 yıl hap...
        Denizli'de kişisel verileri ifşa etmek suçundan yargılanan sanığa 2 yıl hap...
        Denizlispor gülmeye hasret
        Denizlispor gülmeye hasret
        Denizli'de yük asansörünün düşmesi sonucu bir kadın öldü
        Denizli'de yük asansörünün düşmesi sonucu bir kadın öldü
        Denizli'de hileli teraziyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli ya...
        Denizli'de hileli teraziyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli ya...
        Denizli'de yakalanan hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolüne götürüldüğü has...
        Denizli'de yakalanan hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolüne götürüldüğü has...