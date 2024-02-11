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        Denizli'de yakalanan hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolüne götürüldüğü hastanede doğum yaptı

        Denizli'de marketten içki çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede doğum yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 11:36 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:36
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        Denizli'de yakalanan hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolüne götürüldüğü hastanede doğum yaptı
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        Denizli'de marketten içki çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede doğum yaptı.

        Alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde bir market işletmecisi, iş yerinden alışveriş yapan bir kadının, dolaptan aldığı içkileri çantasına koyup çaldığını öne sürerek güvenlik kamerası görüntüleriyle jandarmaya başvurdu.

        Jandarma Suç Araştırma Timine (JASAT) bağlı ekiplerce yapılan araştırmada, şüphelinin Kamerun uyruklu düzensiz göçmen B.N.L. olduğu tespit edildi.

        B.N.L, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Denizli Devlet Hastanesine götürülen şüphelinin, doğum yapmak üzere olduğu anlaşıldı.

        Hastanenin doğumhane servisine alınan B.N.L, burada kız çocuk dünyaya getirdi. JASAT ekipleri, anneye bebek takımı hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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