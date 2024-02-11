Denizli'de yük asansörünün düşmesi sonucu bir kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçede faaliyet gösteren bir leblebi imalathanesinde yük taşımak için kullanılan asansör, henüz belirlenemeyen nedenle arızalanarak yere düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.