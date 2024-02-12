Denizlispor gülmeye hasret

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Denizlispor sezonun ikinci yarısında 3 puanı hiç bir arada göremedi. Son galibiyetini ilk yarının son maçında Belediye Derincespor'u evinde 2-1 yenerek alan yeşil-siyahlı ekip ikinci devrede çıktığı 6 maçta 3 beraberlikle yetindi. Deplasmanda 24Erzincanspor'a da tek golle mağlup olan Denizlispor, 21 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada bulunuyor.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,