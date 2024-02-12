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        Denizlispor gülmeye hasret

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:37
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        Denizlispor gülmeye hasret
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Denizlispor sezonun ikinci yarısında 3 puanı hiç bir arada göremedi. Son galibiyetini ilk yarının son maçında Belediye Derincespor'u evinde 2-1 yenerek alan yeşil-siyahlı ekip ikinci devrede çıktığı 6 maçta 3 beraberlikle yetindi. Deplasmanda 24Erzincanspor'a da tek golle mağlup olan Denizlispor, 21 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada bulunuyor.  

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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