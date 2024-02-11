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        Denizli'de hileli teraziyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Kale ilçesinde hileli teraziyle zeytinyağı üreticisini dolandırdığı öne sürülen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 11.02.2024 - 12:05
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        Denizli'de hileli teraziyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
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        Denizli'nin Kale ilçesinde hileli teraziyle zeytinyağı üreticisini dolandırdığı öne sürülen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Gölbaşı Mahallesi'nde ikamet eden zeytinyağı üreticisi B.Y, hileli teraziyle dolandırıldığını öne sürerek jandarmaya başvurdu.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, üreticiden zeytinyağı alan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Operasyonda kumandayla kontrol edilebilen terazi de ele geçirildi. Şüphelilerin, 100 kilogramın üzerindeki zeytinyağını 34 kilogram göstererek B.Y'ye ödeme yaptıkları iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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