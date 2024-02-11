Denizli'de hileli teraziyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

Operasyonda kumandayla kontrol edilebilen terazi de ele geçirildi. Şüphelilerin, 100 kilogramın üzerindeki zeytinyağını 34 kilogram göstererek B.Y'ye ödeme yaptıkları iddia edildi.

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