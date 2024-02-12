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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de motosikletli iki kişinin öldürüldüğü cinayetin itirafı geldi! - Güncel haberler

        Önlerini kesip öldürdü! Motosikletteki çifte cinayette itiraf geldi

        Çanakkale'de motosikletli iki kişinin vahşice öldürülmesi olayında itiraf geldi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden A.K. suç aleti pompalı tüfeğin yerini jandarma ekiplerine gösterip suçunu itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:21 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:27
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        Motosikletteki çifte cinayette itiraf geldi!
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, motosiklet ile seyir halindeki Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (26), pusu kurularak pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. A.K., suç aleti pompalı tüfeğin yerini jandarma ekiplerine gösterip, suçunu itiraf etti.

        DHA'nın haberine göre olay, 8 Şubat saat 20.30 sıralarında Sarıot köyünde meydana geldi. Motosiklet ile Sarıot köyünden ayrılan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı, köy yol ayrımında pusu kuran kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

        Şakir Aydın
        Şakir Aydın

        Vurulup motosikletten düşen Aydın ve Avcı metrelerce sürüklendi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şakir Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı da kurtarılamadı.

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        İKİ KÖYDE ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON

        Olayın ardından 9 Şubat'ta Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube, Siber Suçlar, Özel Köpek Timleri, İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri, Bayramiç'e bağlı Sarıot ve Akçakıl köyünde çalışma başlatarak birçok adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerden ikisinin A.G. ve C.Ö. olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Şüphelilerin Sarıot köyünden çıkan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'yı, köy yol ayrımında önünü araç ile kesip, çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürdüğü anlaşıldı. Ayrıca Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'nın olay yaşanmadan önce şüphelilerle köyde yapılan bir hayra katıldıkları ve sonrasında bir evin bahçesinde birlikte içki içtikleri ortaya çıktı.

        Tayfun Avcı
        Tayfun Avcı

        GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

        Jandarma ekiplerince 2 gündür süren çalışmaların ardından firari şüpheliler A.K., H.M.K. ve D.B. de Bayramiç ilçe merkezinde, dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. Şüphelilerden A.K., suç aleti pompalı tüfeğin yerini jandarma ekiplerine gösterip, suçunu itiraf etti.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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