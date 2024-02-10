Denizli'deki düzensiz göçmen operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Denizli'de bir pansiyona düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini sağlayarak yer temin ettikleri suçlamasıyla yakalanan 13 şüpheliden 5'i şüpheli tutuklandı.
Denizli'de bir pansiyona düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini sağlayarak yer temin ettikleri suçlamasıyla yakalanan 13 şüpheliden 5'i şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ilçesindeki bir pansiyonda düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.
Yapılan operasyonda pansiyonda kalan 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini sağladıkları ve yer temin ettikleri belirlenen ikisi yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.