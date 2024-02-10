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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82-68

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 20:08 Güncelleme: 10.02.2024 - 20:08
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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82-68
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        SALON: Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 12, Mason 15, Bleijenbergh 6, Pecarski 27, Ragıp Berke 16, Sibande, Berke Aygündüz 5, İsmail Karabilen 1

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 18, Cruz 19, Luther 4, Ege Arar 3, Anderson 6, Sinan Sağlam 3, Mustafa Baki, Aybert Olmaz, Utku Yücedağ, Terry 12, Barış Çağan 3

        1'İNCİ PERİYOT: 30-18

        İLK YARI: 45-29

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-49

        Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, Ege derbisinde güçlü rakibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-68 mağlup etti.

        Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda ev sahibinin baştan sona önde götürdüğü maçın ilk periyodu 30-18, devresi 45-29, üçüncü periyodu da 61-49 sonuçlandı. Ev sahibi maçı da 82-68 kazandı. Merkezefendi'de Pecarski 27 sayıyla takımının galibiyetine katkı yaptı. Bu skorla Denizli ekibi 7 galibiyete ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 11 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini korudu.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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