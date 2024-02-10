Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82-68

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda ev sahibinin baştan sona önde götürdüğü maçın ilk periyodu 30-18, devresi 45-29, üçüncü periyodu da 61-49 sonuçlandı. Ev sahibi maçı da 82-68 kazandı. Merkezefendi'de Pecarski 27 sayıyla takımının galibiyetine katkı yaptı. Bu skorla Denizli ekibi 7 galibiyete ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 11 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini korudu.

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