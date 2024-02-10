Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82-68
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 12, Mason 15, Bleijenbergh 6, Pecarski 27, Ragıp Berke 16, Sibande, Berke Aygündüz 5, İsmail Karabilen 1
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 18, Cruz 19, Luther 4, Ege Arar 3, Anderson 6, Sinan Sağlam 3, Mustafa Baki, Aybert Olmaz, Utku Yücedağ, Terry 12, Barış Çağan 3
1'İNCİ PERİYOT: 30-18
İLK YARI: 45-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-49
Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, Ege derbisinde güçlü rakibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-68 mağlup etti.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda ev sahibinin baştan sona önde götürdüğü maçın ilk periyodu 30-18, devresi 45-29, üçüncü periyodu da 61-49 sonuçlandı. Ev sahibi maçı da 82-68 kazandı. Merkezefendi'de Pecarski 27 sayıyla takımının galibiyetine katkı yaptı. Bu skorla Denizli ekibi 7 galibiyete ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 11 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini korudu.
DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,
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