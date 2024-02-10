Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Narkotik madde arama köpeği İsko'nun da katıldığı operasyonda yapılan aramada 3 binin üzerinde uyuşturucu hap, 1,3 gram esrar, 7,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ev ve araca operasyon düzenledi.

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