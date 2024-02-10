Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ev ve araca operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Narkotik madde arama köpeği İsko'nun da katıldığı operasyonda yapılan aramada 3 binin üzerinde uyuşturucu hap, 1,3 gram esrar, 7,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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