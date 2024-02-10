Denizlispor zorlu virajda

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Etimesgut Belediyespor'la golsüz berabere kalan düşme potasındaki Denizlispor yarın deplasmanda 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Erzincan 13 Şubat Stadı'nda Serkan Pınar'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak ateş hattından çıkamayan Denizlispor'un teknik patronu Özcan Bizati çok zorlu bir ekiple karşı karşıya geleceklerini söyledi. Bizati, "Rakibimiz zirve mücadelesi veriyor. Elbette artık kolay maç yok. Bizim şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Tek düşüncemiz galip gelmek" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,