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        Denizli'de sürücüsünün manzara izlemek için yol kenarına park ettiği otomobil uçuruma yuvarlandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sürücüsünün manzara izlemek için yol kenarına park ettiği otomobil uçuruma yuvarlandı, itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 21:36 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:36
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        Denizli'de sürücüsünün manzara izlemek için yol kenarına park ettiği otomobil uçuruma yuvarlandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sürücüsünün manzara izlemek için yol kenarına park ettiği otomobil uçuruma yuvarlandı, itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Bağbaşı Mahallesi'nde Şahin Tepesi olarak bilinen mevkiden bir aracın uçurumdan yuvarlandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 20 metre yuvarlanıp ağaca çarparak durabilen ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobildeki M.A. ile C.K. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Olayda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Otomobil sürücüsünün, Denizli manzarası seyretmek için yol kenarındaki boş alana park ettiği, otomobilin henüz bilinmeyen nedenle hareket ederek yuvarlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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