Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ, DOĞU VE GÜNEYDOĞU İÇİN "ÇIĞ" UYARISI İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM

MARMARA VE EGE'DE FIRTINANIN HIZI 70 KM Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

"SARI" ALARM VERİLEN 21 KENTİMİZ Fırtına alarmı verilen illerimiz: İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli. Çığ alarmı verilen kentlerimiz: Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.