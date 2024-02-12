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        Akşener: Meselemiz Erdoğan'ın gitmesi, yerine başkasının gelmesi değil

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti olarak önce yerel seçimlerde sonra 2028 seçimlerinde bu sistemi değiştireceğimiz kaydıyla yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle seçimi kazanacağımıza inanıyorum. Ondan sonra hiç beklemeden çok hızlı bir şekilde parlamenter demokrasiye geçiş sağlanacak. Burada kimse bizim düşmanımız değil. Bu sistemin başına arkadaşlarımdan birini de koysak bir sene sonra kafayı yer. Meselemiz Erdoğan'ın gitmesi, yerine bir başkasının gelmesi değil. Bu sistemin değişmesidir" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 23:34 Güncelleme: 12.02.2024 - 23:35
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        Akşener: Meselemiz Erdoğan'ın gitmesi, yerine başkasının gelmesi değil
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti olarak önce yerel seçimlerde sonra 2028 seçimlerinde bu sistemi değiştireceğimiz kaydıyla yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle seçimi kazanacağımıza inanıyorum. Ondan sonra hiç beklemeden çok hızlı bir şekilde parlamenter demokrasiye geçiş sağlanacak. Burada kimse bizim düşmanımız değil. Bu sistemin başına arkadaşlarımdan birini de koysak bir sene sonra kafayı yer. Meselemiz Erdoğan'ın gitmesi, yerine bir başkasının gelmesi değil. Bu sistemin değişmesidir" dedi. 

        İYİ Parti Denizli İl Başkanlığı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Akşener, Türkiye'de en eski kadın siyasetçi olduğunu ve eskiden siyasetçilerin halkın önünde saygılı olduğunu belirterek, "Eskiden siyasetçi parmağını seçmene sallayamazdı. Birinin oyu ve diğerinin oyu eşitti. Her oy bir vebaldi. Şimdi bunu Türkiye terk etti. Siyasetçi, lord haline geldi, seçmenin siyasetçi karşısında hazır ol da durmasına döndük. Seçmen istismar edildi, ayrım gözetildi. Ama biz milletin sesine kulak vermek zorunda olduğumuz konusunda yola çıktık. İyi, kötü başarılı olduk. Sayemizde emekli maaşlarına dikkat çekilmişse, vatandaşın, seçmenin sesi olma görevimizdendir. İktidar hizmet etmekle, muhalefet ise vatandaşın avukatı olmakla görevlidir. Birbirlerini gagalaya gagalaya bunu unutuyorlar. Biz esnaf esnaf gezerek, kadının, sanayicinin, öğrenmenin, emeklinin var olduğunu kayda aldırdık ve seçmenin sesini meclise getirdik. Sonuç olarak iktidarın gözünü onlara çevirdik. Çok başarılı olduk mu, tam değil. Bizim fikirlerimiz vatandaştan yana mesela, en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Kimsenin elini sıkmayan hür ve müstakil adayları ile İYİ Parti var. 2028 yılında genel seçimlerde, iyi belediyeciliği görerek bunlar çalmıyor, yandaş kayırmıyor diyerek İYİ Parti'yi iktidar edeceksiniz" dedi.

         'MESELEMİZ SİSTEMİN DEĞİŞMESİ'

        Konuşmasına 2028 genel seçimlerini kazanacaklarını söyleyerek devam eden Akşener, bir partilinin "Parlamenter sisteme tekrar dönecek miyiz?" Sorusunu yanıtladı. Akşener, "Bizim bu yolculuğumuzun gerekçesi o, ben neden 2018'de el sıkışayım. Neden kendi başımıza gitmeyelim. 2019'da niçin bir başka partiye 'Gel beraber bir berber dükkanı kuralım' diyeyim de çırak çıkalım. İstanbul ve Ankara'nın alınması, 2023 seçimlerinde bu ucube sistemin değiştirilmesine yönelik önemli bir umuttu. Dolayısıyla biz şimdi İYİ Parti olarak önce yerel seçimlerde sonra 2028 seçimlerinde bu sistemi değiştireceğimiz kaydıyla yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle seçimi kazanacağımıza inanıyorum. Ondan sonra hiç beklemeden çok hızlı bir şekilde parlamenter demokrasiye geçiş sağlanacak. Burada kimse bizim düşmanımız değil. Bu sistemin başına arkadaşlarımdan birini de koysak bir sene sonra kafayı yer. Meselemiz Erdoğan'ın gitmesi yerine bir başkasının gelmesi değil. Bu sistemin değişmesidir" diye konuştu.  

        DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE VE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI TANITTI

        Akşener, konuşmasının ardından başta İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yasin Öztürk'ü ve sırasıyla ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. İYİ Parti Denizli ilçe Belediye Başkan adayları şu isimlerden oluştu:

        Babadağ Belediye Başkan Adayı Ali Atlı, Pamukkale Belediye Başkan Adayı Türkay Berberoğlu, Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Fatih Coşkun, Çivril Belediye Başkan Adayı İsmail Çorbacıoğlu, Acıpayam Belediye Başkan Adayı Mahir Altu, Tavas Belediye Başkan Adayı Emin Barıner, Honaz Belediye Başkan Adayı Osman Çaybaşı, Sarayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Çelikak, Buldan Belediye Başkan Adayı Mustafa Gülbay, Çameli Belediye Başkan Adayı Sezai Turhan, Serinhisar Belediye Başkan Adayı Şükrü Averi, Bozkurt Belediye Başkan Adayı Zafer Kocaman, Güney Belediye Başkan Adayı Alaattin Gümüş, Çardak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakmak, Bekilli Belediye Başkan Adayı Kemal Karaman, Beyağaç Belediye Başkan Adayı Seyhan Demirel, Baklan Belediye Başkan Adayı Celal Tuyji oldu.

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