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        Çivril'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:51 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:51
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        Çivril'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 10 tabanca, 7 av tüfeği, 223 av tüfeği kartuşu, tüfek dürbünü, 73 icra yayı, silah bakım kiti ve 5 bıçak ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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