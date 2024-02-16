Komşusunu öldürüp kaza gibi gösterdi, görgü tanığı olarak ifade verdi DENİZLİ'ninAcıpayam ilçesinde 5 ay önce motosiklet kazasında ağır yaralandığı ihbarı sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Şahin Demirten'in (65) komşuları tarafından sopayla darbedildiği belirlendi. Olayla ilgili aynı aileden 4 kişi gözaltına alınırken, ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Cihan G.'nin (22) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaza ihbarında bulunduğu, görgü tanığı olarak ifade verdiği ve şüphelilerin cinayeti kaza gibi göstermek için yola fren izi yaptıkları ortaya çıktı. Dün gözaltına alınan Cihan G. tutuklanırken, babası, annesi ve kız kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 15 Eylül Kelekçi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin motosiklet kazası yaptığı ihbar edildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Şahin Demirten'in öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Demirten'in cesedi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Demirten'in ilk belirlemelere göre motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip, kaza yaptığı ifade edildi. Demirten, Kelekçi Mahallesi'nde toprağa verildi. ÇOCUKLARI OLAY YERİNDE KANLI SOPA PARÇALARI BULDU Yakınları, Şahin Demirten'in evine yaklaşık 100 metre mesafede kaza yaptığı belirtilen yere gidip, inceleme yaptı. Demirten'in oğlu Ceyhun Demirten ve kızı Ceylan Kaçar olay yeri yakınlarında üzerinde kan izleri olan sopa parçaları buldu. Ailesi, savcılığa Şahin Demirten'in komşuları tarafından öldürülmüş olabileceğinden şüphelendiklerini söyleyip, sopa parçalarını iletti. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı. JASAT ekipleri, kazanın meydana geldiği belirtilen bölgede araştırma yaptı. Ekipler, Demirten'in motosikletini de incelemeye aldı. Komşularını da teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Demirten'in sopayla darbedilerek öldürüldüğünü ardından kaza gibi gösterildiğini tespit etti. JASAT ile Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Demirten'in komşuları baba Hasan G. (63), eşi Makbule G. (59), oğlu Cihan G. ve kızı Serap G. (38) gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunda Cihan G. ifadesinde, Demirten'i öldürdüğünü itiraf etti. Ablası Serap G. ile annesi Makbule G. ve babası Hasan G. ise ifadelerinde olayı sonradan öğrendiklerini iddia etti. BİRLİKTE DARBETMİŞLER Yapılan araştırmada, Cihan G.'nin komşusu Şahin Demirten'den sürekli para istediği bu nedenle aralarında husumet olduğu belirlendi. Olay günü ikili arasında aynı konuda çıkan tartışmanın ardından Cihan G.'nin Demirten'i sopayla darbetmeye başladığı ailesinin olaya sonradan dahil olup, birlikte darbettikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri Cihan G.'ye olay yerinde keşif yaptırdı. Cihan G., tartışmaya başladığı Demirten'in başına sopayla vurduktan sonra yere düşürdüğünü, ailesiyle birlikte yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra tekrar darbettiğini anlattı. Şüphelilerin cinayeti kaza gibi göstermek için yola fren izi yaptıkları da belirlendi. KAZA İHBARI YAPTI, TANIK OLARAK İFADE VERDİ Cihan G.'nin olayın ardından Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaza ihbarında bulunduğu, ekipler gelene kadar Demirten'in başında bekleyip, görgü tanığı olarak ifade verdiği ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Demirten'in çocukları Ceyhun Demirten, Ceylan Kaçar ve eski eşi Zühra Erten, şüphelilere tepki gösterdi. Jandarma ve polis ekipleri Demirten ailesini uzaklaştırdı. Zühra Erten, şüphelilere "Katiller, biz size ekmek aş verdik. Çocuklarıma acı çektirdiniz. Cuma günü öldürdünüz, cuma günü tutuklandınız" sözleriyle tepki gösterdi. 'BABAMI ÖLDÜRÜP, KAZA SÜSÜ VERMİŞLER' Ceyhun Demirten, babasının kazaya değil cinayete kurban gittiğini öğrendiklerini belirterek, "Biz önce olay yerinde kanlı sopa parçaları bulduk. Babam kaza yapacak biri değil, özellikle evine yakın mesafede hız da yapamaz. JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada babamın katillerini buldu. Bunlar babamdan sürekli para isterdi, bunların madde bağımlılığı da vardı. Babamı öldürüp, kaza süsü vermişler. Bir de 112'yi arayıp, kazayı ihbar etmiş ve gelen ekiplere kazayı gördüğünü söylemiş. Bu katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Cihan G. ve ailesi bugün adliyeye sevke dildi. Cihan G. mahkemece tutuklanırken, annesi, kız kardeşi ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 17:47 Güncelleme: 16.02.2024 - 17:50 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL