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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek? EYT'liler ve dul yetim aylığı alanlar ikramiye alabilecek mi? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartılacağını açıkladı. İkramiye zammına ilişkin önce yasal düzenleme yapılacak. Peki zamlı bayram ikramiyesinden kimler, nasıl yararlanacak? Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 16.02.2024 - 15:51 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:33
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        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
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        Emeklilere ilk defa 2018 yılında 1000 lira olarak verilmeye başlanan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL’ye, geçen yıl bayram öncesi de 2.000 TL’ye çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyesinin 3.000 liraya yükseltileceğini açıkladı. Emekliler zamlı bayram ikramiyesini Ramazan Bayramı’nda almaya başlayacaklar.

        Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyenin artırılması için yasal düzenleme yapılacak. TBMM Başkanlığına bugün sunulan yargı paketine bu amaçla madde eklendi. Yasal düzenleme, Meclis yerel seçim dolayısıyla çalışmalarına ara vermeden önce hayata geçirilecek.

        MART AYINDA DİLEKÇE VEREN EYT’LİLER DE YARARLANACAK

        Zamlı ikramiyeden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.

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        Kurban bayramı bu yıl haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT’liler de Kurban Bayramı’nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.

        İKİ BAYRAMDA YAKLAŞIK 90 MİLYAR LİRA

        Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı alan kişi sayısı dosya bazında 15,1 milyon kişiye ulaşıyor. Buna göre iki bayramda 45’şer milyar liradan bu yıl yaklaşık 90 milyar liralık emekli ikramiyesi ödenecek.

        DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

        Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.

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        İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.

        BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

        SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek.

        Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

        Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.

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