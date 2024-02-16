Köprüyü yıktı hâlâ sürüyor! Şanlıurfa'yı şiddetli yağış vurdu
Şiddetli yağış Şanlıurfa'da 10 köyün kullandığı bir köprünün yıkılmasına neden oldu. Kentte 3 günden bu yana devam eden yağış nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, yağışla cadde ve sokaklara dolan suyuı, tıkalı mazgalları açarak tahliye etti.
DHA'nın haberine göre kentte öğleden sonra başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ve dolu nedeniyle bölge halkı ve araç sürücüleri, göle dönen yollarda zor anlar yaşadı.
Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı giriş katlardaki evleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekiplerinin çalışması ile tıkanan mazgallar açılıp, suyun tahliyesi gerçekleştirildi.
Sağanakla Şanlıurfa-Akçakale yolunda biriken su nedeniyle bölgede önlem alan polis ekipleri, risk grubundaki araçları alternatif yollara yönlendirdi.
OTOMOBİL KEPÇE YARDIMIYLA KURTARILDI
Kentin Siverek ilçesinde de sele kapılan otomobil, 2 gün sonra kepçe yardımıyla kurtarıldı.
İHA'nın haberine göre Siverek ilçesine bağlı Alitaş köyü yakınlarında 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil sele kapılmış, vatandaşlar ve ekiplerin çalışması sonucu can kaybı yaşanmadan aile kurtarılmıştı.
Selde sürüklenen ve balçığa saplanan otomobil ise selden 2 gün sonra, suların çekilmesiyle birlikte kepçe yardımıyla kurtarıldı.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ KÖPRÜYÜ DE YIKTI
Öte yandan Siverek ilçesinde baraj suları altında kalarak kullanılmaz hale gelen 10 köyün kullandığı köprünün, yıkılmadan kısa süre önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
İlçede metrekareye 106,4 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen selin izleri silinmeye çalışılıyor.
Yoğun yağış nedeniyle inşaat halinde bulunan Taşıkara sulama barajı patlamış, baraj suları altında kalan Eşme güzergahı üzerinde bulunan ve 10 köyün kullandığı köprüyü kullanılamaz hale getirmişti.
Eşme köprüsünün selden kısa süre önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler selin neden olduğu yıkımı gözler önüne sererken çevrede bulunan ekili arazileri de vuran sel, büyük zarara yol açtı.