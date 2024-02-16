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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Apple Vision Pro kullanıcıları, cihazı iade etmeye başladı! Kim takar bu gözlüğü! - Teknoloji Haberleri

        Apple kullanıcıları Vision Pro'larını iade etmeye başladı

        Bazı Apple Vision Pro alıcıları için cicim ayı çok erken sona ermiş gözüküyor. Apple'ın teknoloji devrimi olarak piyasaya sürdüğü sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro gözlüğünün iade edilme sebepleri arasında öne çıkanlar ise ağırlık, ışık sızıntısı, rahatsızlık, baş ağrısı ve göz yorgunluğu gibi sebeplerin yer aldığı belirtiliyor. Sosyal medyada öne çıkan olumlu yorumlara ciddi olumsuz tepkiler de söz konusu: Kim takar bu gözlüğü!

        Giriş: 16.02.2024 - 16:37 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:37
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        Kim takar bu gözlüğü!
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        Geçmişten günümüze teknolojinin gelişimi her aşamada çeşitli tartışmalara sebep olmuştur. Tam olarak icat edilmesi 1989 yılı olarak kabul edilen internet hayatımızda yayılmaya başladığı zaman da büyük tartışmaları ve olumsuz yorumları beraberinde getirirken günümüzde ise yapay zeka ve yeni teknolojiler bu tartışmanın merkez konusu olarak yer alıyor.

        Apple’ın 3.500 dolar fiyat etiketi ile satışa sunduğu yeni sanal gerçeklik gözlüğü de bazı kesimler tarafından bir teknolojik devrim olarak kabul edilirken bir kısım insan tarafından ise gereksiz bulunuyordu. Yaklaşık olarak 2 hafta önce resmi olarak piyasaya sürülmesinin ardından sosyal medyada kullanıcıların birçok olumlu ve olumsuz yorumunu da bir arada görmüştük. Şimdi ise 14 günlük iade süresi dolmadan Vision Pro gözlüğünü iade etmek isteyenler Apple’a balayının erken bittiğini gösterir gibi…

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        KULLANICILAR NEDEN İADE ETMEK İSTİYOR?

        Şirketin 200.000 Vision Pro birimi sattığı bildirilirken henüz bunun yüzde kaçının iade edildiği net bir rakamla açıklanmamış olsa da sosyal medya üzerinde şikayetler giderek büyüyor. Peki böyle bir teknoloji devrimi olarak görülen cihazı kullanıcılar neden iade etme peşine düştüler?

        Öne çıkan en belirgin sebepler arasında özellikle ağırlık, ışık sızıntısı, rahatsızlık, baş ağrısı ve göz yorgunluğu gibi sebeplerin yer aldığı belirtiliyor...

        IŞIK SIZINTISI VE BAŞ AĞRISI

        Özellikle sosyal medyada öne çıkan şikayetlerin başında birçok Vision Pro kullanıcısının ışık sızıntısı ile uyum sorunlarından kaynaklandığı görülüyor. Bu sebeple baş ağrısına neden olan seanslar, kullanıcıların dürbünle film izliyormuş gibi hissetmeleri veya burundan sızan ve deneyimi mahveden ışık ile ilgili şikayetler göze çarpıyor. Bu sorunlar, düzeltme genellikle ışık contasının basit bir şekilde değiştirilmesi olsa da, cihazın kullanıcılarını iade etmeye zorlamak için yeterli gözüküyor.

        Kullanıcıların cihazın boyutundan dolayı rahatsız olması veya kenarlarından ışık sızdığı için iade etmeyi düşünenler bu sorunu cihazlarını bir Apple Store'a götürerek farklı boyutlardaki ışık contalarını test ederek çözebileceği belirtilse de, kullanıcılar bir kez bu rahatsızlığı yaşadıktan sonra iade etmeyi daha çok tercih eder olmuş.

        Sorun, yukarı veya aşağı boyutlandırmak kadar basit değil; Vision Pro ışık contası N ve W varyantları, 11-14, 21-26 ve 33-36'da mevcuttur ve sayılar, giysiler gibi bir beden modelini takip etmiyor. Her numara farklı bir yüz tipine uyar, yanaklarınızın veya alnınızın ne kadar öne doğru çıkıntı yaptığına ve ışık contasının ne kadar derin olduğuna göre farklılıklar gösterir, bu nedenle uyum bir sorunsa, birkaç beden denemeye değer.

        EPİLEPSİ HASTALARI DİKKAT!

        Bu başlık aslında gözlerin hızlı değişen ışıkları takip etmesine gerek olan birçok teknolojik cihazda da ortak bir sorundur. Örneğin PlayStation gibi oyun konsollarında da fotosentif epilepsi hastalarının uzun süreler kullanmaması konusunda uyarılar mevcuttur. Ancak Vision Pro gibi tüm işlemleri üç boyutlu olarak sanal gerçeklikle gözlerin önüne sunan bir cihazda bu daha da büyük bir problem olarak öne çıkıyor.

        Yalnızca epilepsi hastalarında değil bu hastalığı olmayan kullanıcılarda da göz yorgunluğu ve baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri ortaya çıkabiliyor. Böyle bir cihazda göz takibi yorucu olabilir, göz ağrısına ve yorgunluğa neden olabilir. Dijital bir dünyada gezinmek için gözlerinizi ve parmaklarınızı kullanmanın sezgisel ve kullanışlı olacağı düşünülebilir ancak her zaman bu kadar kolay ve sorunsuz olmuyor. Göz yorgunluğu, kullanıcının vücudu Apple Vision Pro'ya alıştıkça düzelen bir sorun olabilir, ancak bazı kullanıcıların cihazı iade etmeyi düşünmesinin büyük bir nedeni bu olarak dikkat çekiyor.

        AĞIRLIK BOYUN VE BAŞA YÜK BİNDİRİYOR

        Dijital dünyayı ve bu kadar teknolojik gelişimi bir gözlük içerisine sığdırmanın bir diğer dezavantajı ise Vision Pro'da ortaya çıkan, uzun süre takılamayacak kadar ağır oluşu olarak öne çıkıyor.

        Vision Pro yaklaşık 635 gramlık ağırlığı ile uzun süre kullanımlarda, boyun ve sırt bölgelerinde ağrılara sebebiyet verebiliyor. Bu ağırlık her ne kadar kulağa çok gelmese de uzun kullanımlarda ciddi sorunları beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla bu teknolojiden faydalanmak isteyen kullanıcılar diğer sorunlarla birlikte sırt ve boyun ağrısını da yaşadıklarından iade etme isteğine sahip olduklarını dile getiriyorlar.

        "TEKNOLOJİ HENÜZ ORADA DEĞİL"

        Apple Vision Pro şüphesiz devrim niteliğinde bir cihaz. İlk bilgisayarlar da öyleydi ancak bütün bir odayı veya daha fazlasını kaplıyorlardı. Günümüzün dizüstü bilgisayarları, akıllı telefonları ve giyilebilir teknolojisi ile o günlerden çok uzağız. Artık cihazlar daha küçüldü, cebimize sığdı ve ağırlıkları da azaldı. Neyse ki Apple için Vision Pro'nun bilgisayar kadar uzun bir yolu yok. Ancak yine de cihazın kullanıcılarından bazılarının iade etme sebepleri arasında teknolojinin henüz bu fiyatı hak edecek seviyede olmadığı yönünde.

        Bütün bu sebepler bir araya geldiğinde Apple'ın sunduğu '14 gün içerisinde iade edilebilir' ibaresi birçok kullanıcının bu süreyi doldurmadan firma ile iletişime geçerek bu hakkı kullanmak istemesi ile sonuçlanıyor...

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